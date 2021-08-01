В Екатеринбурге девушка украла 40-килограммовое дерево в кадке

Не смотря на вес дерева девушка подняла его и унесла в неизвестном направлении Фото: Музей компьютеров и игр Екатеринбурга

У Музея компьютеров и игр в Екатеринбурге украли дерево, которое росло в кадке возле входа. Растение весом около 40 килограмм прямо посреди дня унесла хрупкая девушка. Ее не смутили ни проходящие мимо люди, ни наклейка с предупреждением о видеонаблюдении.

- У музея компьютеров из «губернаторского сада», так в честь Куйвашева в прошлом году музей назвал летний сад, украли любимое дерево. Удивило всех то, что кражу совершила хрупкая девушка, подняв почти 40 килограмм, и смелой походкой удалилась, - рассказали в музее.

Также там добавили, что надеются найти девушку, наказать ее и вернуть дерево на место. Горожан, опознавших ее, просят сообщить об этом в группу музея ВКонтакте или передать ей, что дерево надеются увидеть на прежнем месте до понедельника.

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