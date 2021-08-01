В Екатеринбурге девушка украла 40-килограммовое дерево в кадке

Не смотря на вес дерева девушка подняла его и унесла в неизвестном направлении Фото: Музей компьютеров и игр Екатеринбурга
У Музея компьютеров и игр в Екатеринбурге украли дерево, которое росло в кадке возле входа. Растение весом около 40 килограмм прямо посреди дня унесла хрупкая девушка. Ее не смутили ни проходящие мимо люди, ни наклейка с предупреждением о видеонаблюдении.
- У музея компьютеров из «губернаторского сада», так в честь Куйвашева в прошлом году музей назвал летний сад, украли любимое дерево. Удивило всех то, что кражу совершила хрупкая девушка, подняв почти 40 килограмм, и смелой походкой удалилась, - рассказали в музее.
Также там добавили, что надеются найти девушку, наказать ее и вернуть дерево на место. Горожан, опознавших ее, просят сообщить об этом в группу музея ВКонтакте или передать ей, что дерево надеются увидеть на прежнем месте до понедельника.
К ЧИТАТЕЛЮ
Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?
Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург».
Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru
Следите за нами в соцсетях:
Вконтакте - https://vk.com/kp.ekaterinburg
Instagram – https://www.instagram.com/kpekb/
Telegram - https://t.me/kpekb
Facebook - https://www.facebook.com/ural.kp.ru
Одноклассники - https://ok.ru/kp.ekb
Подписывайтесь на наши каналы:
Яндекс. Дзен - ссылка
Google News - ссылка