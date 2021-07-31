В Серове задержали мужчину, который два года насиловал внучку

Уральцу грозит до 20 лет лишения свободы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Серове задержали 58-летнего пенсионера, который два года насиловал внучку. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказал источник в силовых структурах. По версии следствия, мужчина действовал с января 2020 по март 2021 года.

- Пенсионер пользовался беспомощным состоянием трехлетней внучки и трогал ее за половые органы с целью сексуального удовлетворения, - пояснил инсайдер «КП».

С заявлением в полицию обратилась мать девочки. Возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера». Пенсионеру грозит до 20 лет колонии.

В СУ СКР по Свердловской области воздержались от комментариев по этому поводу.