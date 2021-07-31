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Происшествия31 июля 2021 10:12

В Серове задержали мужчину, который два года насиловал внучку

По версии следствия, 58-летний свердловчанин трогал девочку за половые органы с целью сексуального удовлетворения
Олег ГАЛИМОВОлег ГАЛИМОВ
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Уральцу грозит до 20 лет лишения свободы.

Уральцу грозит до 20 лет лишения свободы.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Серове задержали 58-летнего пенсионера, который два года насиловал внучку. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказал источник в силовых структурах. По версии следствия, мужчина действовал с января 2020 по март 2021 года.

- Пенсионер пользовался беспомощным состоянием трехлетней внучки и трогал ее за половые органы с целью сексуального удовлетворения, - пояснил инсайдер «КП».

С заявлением в полицию обратилась мать девочки. Возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера». Пенсионеру грозит до 20 лет колонии.

В СУ СКР по Свердловской области воздержались от комментариев по этому поводу.