Пешеходам, прежде чем переходить дорогу нужно убедиться в безопасности, даже если они переходят по пешеходному переходу, это поможет исключить наезды и получения травм в результате ДТП. Фото: УГИБДД по Екатеринбургу

За последние сутки в Екатеринбурге два ребенка пострадали в авариях. Как рассказали в городском управлении ГИБДД, первое ДТП произошло около 17:29 у дома № 4 по Золотистому Бульвару. Водитель KIA Optima сбил 13-летнюю девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому переходу.

Школьнице потребовалась госпитализация, ее доставили в девятую детскую больницу с черепно-мозговой травмой.

- Автомобилем управлял 54-летний мужчина, имеющий стаж 16 лет. Он пояснил, что двигался со скоростью примерно 30-40 км/ч, но не увидел ребенка, - пояснили в Госавтоинспекции.

А на Уралмаше водитель Mitsubishi Pajero сбил 11-летнего велосипедиста. Мальчика осмотрели врачи, его отпустили домой с ушибом плеча. За рулем иномарки была 31-летняя женщина.

- Автоинспекторам она пояснила, что при выезде с дворовой территорий остановилась перед ул. Ильича и в это время неожиданно для нее произошел удар в правое крыло, выйдя из машины, увидела ребенка, - добавили в отделении пропаганды управления ГИБДД Екатеринбурга.