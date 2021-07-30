Для исторических зданий Екатеринбурга изготовили оригинальные таблички

Такие таблички могут появиться на исторических зданиях в центре Екатеринбурга. Фото: проект «Дизайн-код Екатеринбурга»

В Екатеринбурге на исторических зданиях могут появится адресные указатели единого образца. Таблички разработали участники проекта «Дизайн-код Екатеринбурга». Еще в начале года их «примерили» на здания города.

- Мы изготовили и примерили прототип адресной таблички, разработанный специально для исторических зданий. Размер таблички был немного уменьшен с учетом масштаба и специфики архитектуры таких построек – сообщили организаторы в своем Instagram.

Таблички выполнены в черном цвете, что позволяет нейтрально и гармонично разместить их на любом фасаде. Рельефная окантовка создает приятную ретро-стилистику.

Когда таблички появятся за зданиях — неизвестно. Разрешить весть их массово должно областное управление по охране объектов культурного наследия.