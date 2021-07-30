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Общество30 июля 2021 14:06

Алексей Орлов поручил установить новые фонари на 20 улицах

Освещение появится в четырех поселках
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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Планируется, что установят 283 световых точки

Планируется, что установят 283 световых точки

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов поручил установить новые фонари на 20 улицах. Освещение появится в Мичуринском, Сысерти, Широкой речке и Сулимовском торфянике.

- К сентябрю текущего года по заданию муниципалитета специалисты проложат 8,95 километра сетей наружного освещения и установят 283 световых точки, - рассказала председатель Комитета благоустройства администрации Екатеринбурга Тамара Благодаткова.

Фото: скриншот

Фото: скриншот

В пресс-службе мэрии Екатеринбурга отметили, что в городе установлено больше 20 тысяч опор освещения и 40 тысяч светоточек, на которых используются различные виды ламп, включая светодиодные.