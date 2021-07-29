На Урале начальника пожарной части оштрафовали на миллион за взятку в 26 500 рублей

Наказание настигло пожарного через 7 лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

В августе 2014 года начальник отряда государственной противопожарной службы Алексей Соколов получил на свою банковскую карту деньги, которые были отправлены в качестве благодарности за заключение с компанией договоров купли-продажи пожарных стволов, рукавов пожарных машин и верёвок.

Деньги в размере 26 500 рублей передал посредник главы коммерческой организации. Далее Соколова обвинили в получении взятки, последовало разбирательство, в ходе которого суд доказал факт взятки.

- Суд назначил Алексею Соколову наказание в виде штрафа 1 млн рублей с запретом занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями на государственной службе, на срок 2 года, - рассказала старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.