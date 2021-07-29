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На здоровье29 июля 2021 15:59

Жительницы Екатеринбурга могут бесплатно проверить здоровье

Заключение можно забрать в поликлинике уже на следующий день
Анастасия ШИПИЦИНА
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Жительниц Екатеринбурга приглашают проверить свое здоровье

Жительниц Екатеринбурга приглашают проверить свое здоровье

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге женщины могут прийти на бесплатное маммологическое обследование в центр амбулаторной онкологической помощи Центральной ЦГКБ № 3 на улице Братьев Быковых, 16. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- Чтобы предупредить развитие рака груди, необходимо проходить маммологическое обследование ежегодно, - уточняется в сообщении.

Медики подчеркивают, что, согласно статистике, на первом месте среди женских онкологических заболеваний стоит рак молочной железы. При этом чаще всего его обнаруживают после 40 лет.

Отмечается, что в центре есть современное медицинское оборудование, с помощью которого можно обнаружить рак на ранней стадии.

Чтобы бесплатно пройти маммографию, нужно предварительно записаться. Это можно сделать по телефону: 272-27-95. При посещении обследования нужно иметь при себе медицинский полис и паспорт. Заключение будет готово уже на следующий день.