Жительницы Екатеринбурга могут бесплатно проверить здоровье

Жительниц Екатеринбурга приглашают проверить свое здоровье Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге женщины могут прийти на бесплатное маммологическое обследование в центр амбулаторной онкологической помощи Центральной ЦГКБ № 3 на улице Братьев Быковых, 16. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- Чтобы предупредить развитие рака груди, необходимо проходить маммологическое обследование ежегодно, - уточняется в сообщении.

Медики подчеркивают, что, согласно статистике, на первом месте среди женских онкологических заболеваний стоит рак молочной железы. При этом чаще всего его обнаруживают после 40 лет.

Отмечается, что в центре есть современное медицинское оборудование, с помощью которого можно обнаружить рак на ранней стадии.

Чтобы бесплатно пройти маммографию, нужно предварительно записаться. Это можно сделать по телефону: 272-27-95. При посещении обследования нужно иметь при себе медицинский полис и паспорт. Заключение будет готово уже на следующий день.