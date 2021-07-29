Жительницы Екатеринбурга могут бесплатно проверить здоровье

Жительниц Екатеринбурга приглашают проверить свое здоровье
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге женщины могут прийти на бесплатное маммологическое обследование в центр амбулаторной онкологической помощи Центральной ЦГКБ № 3 на улице Братьев Быковых, 16. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
- Чтобы предупредить развитие рака груди, необходимо проходить маммологическое обследование ежегодно, - уточняется в сообщении.
Медики подчеркивают, что, согласно статистике, на первом месте среди женских онкологических заболеваний стоит рак молочной железы. При этом чаще всего его обнаруживают после 40 лет.
Отмечается, что в центре есть современное медицинское оборудование, с помощью которого можно обнаружить рак на ранней стадии.
Чтобы бесплатно пройти маммографию, нужно предварительно записаться. Это можно сделать по телефону: 272-27-95. При посещении обследования нужно иметь при себе медицинский полис и паспорт. Заключение будет готово уже на следующий день.