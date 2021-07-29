В Екатеринбурге депутат подарил больнице новый Lada Largus

Депутат подарил врачам иномарку. Фото: Instagram Алексея Вихарева

Депутат гордумы и глава медицинской фракции Екатеринбурга Алексей Вихарев подарил городской больнице № 23 новый Lada Largus. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

- Вызовов сейчас невероятно много. Врачи попросили помочь. Помог без разговоров, - объяснил депутат.

Вихарев отметил, что машину будут использовать для выездов врачей на дом и для неотложной помощи больным.

Ранее администрация Екатеринбурга передала медицинским учреждениям 24 автомобиля. Машины уже начали использовать для выездов врачей и медсестер к больным коронавирусом.