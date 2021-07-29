На ЖБИ легковушка столкнулась с трамваем

Легковушка въехала в восьмой трамвай Фото: группа ВКонтакте Инцидент Екатеринбург

На ЖБИ сегодня утром, 29 июля, на улице Владимира Высоцкого легковушка столкнулась с восьмым трамваем. Движение по рельсам оказалось парализовано в обе стороны.

- Трамваи встали возле Каменных палаток. Движение будет восстановлено, когда на место ДТП приедут сотрудники ГИБДД и участники аварии разъедутся, - рассказал диспетчер ЕМУП «Гортранс».

Фото: Яндекс.Карты

Судя по всему, в аварии никто не пострадал. В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга расскзали, что информация о ДТП в госавтоинпекцию не поступала.

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