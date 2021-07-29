На ЖБИ легковушка столкнулась с трамваем

Легковушка въехала в восьмой трамвай Фото: группа ВКонтакте Инцидент Екатеринбург
На ЖБИ сегодня утром, 29 июля, на улице Владимира Высоцкого легковушка столкнулась с восьмым трамваем. Движение по рельсам оказалось парализовано в обе стороны.
- Трамваи встали возле Каменных палаток. Движение будет восстановлено, когда на место ДТП приедут сотрудники ГИБДД и участники аварии разъедутся, - рассказал диспетчер ЕМУП «Гортранс».
Фото: Яндекс.Карты
Судя по всему, в аварии никто не пострадал. В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга расскзали, что информация о ДТП в госавтоинпекцию не поступала.
К ЧИТАТЕЛЮ
Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?
Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург».
Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru
Следите за нами в соцсетях:
Вконтакте - https://vk.com/kp.ekaterinburg
Instagram – https://www.instagram.com/kpekb/
Telegram - https://t.me/kpekb
Facebook - https://www.facebook.com/ural.kp.ru
Одноклассники - https://ok.ru/kp.ekb
Подписывайтесь на наши каналы:
Яндекс. Дзен - ссылка
Google News - ссылка