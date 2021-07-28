В Каменском районе отремонтируют коммунальные сети на 32 миллиона рублей

В Каменском районе самая изношенная коммунальная инфраструктура по региону Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области к началу отопительного сезона отремонтируют коммунальные сети в семи населенных пунктах Каменского района. Для этих целей губернатор Евгений Куйвашев выделил 32 миллиона рублей из резервного фонда.

Работы по ремонту пройдут в селах Колчедан, Маминское, Новоисетское, Покровское, Травянское, Рыбниковское, поселке Первомайский и деревне Брод.

- Кроме того, за счет собственных средств муниципалитета к осени планируется восстановить работоспособность сетей по улицам Ленина, Чапаева и Лесная в селе Маминское и магистрали ХВС от улицы Гагарина до улицы Ленина в поселке Мартюш, сообщили в Министерстве жилищного хозяйства Свердловской области.

Каменский городской округ на протяжении трех лет находится на первой строчке в списке территорий региона с самым высоким уровнем износа коммунальной инфраструктуры. От жителей приходит большое количество жалоб на качество услуг тепло- и водоснабжения. Для решения этих проблем муниципалитету регулярно оказывают помощь. В период с 2018 по 2020 годы на капитальный ремонт инженерных сетей из региональной казны городскому округу было выделено более 89 миллионов рублей.