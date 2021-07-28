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Общество28 июля 2021 12:07

Уралец отсудил у банка за SMS-рассылку 30 тысяч рублей

Мужчине пришлось добиваться возврата денег за оплаченную допуслугу больше двух лет
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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Мужчина попросил банк вернуть ему деньги за неиспользованную услугу, однако ему отказали

Мужчина попросил банк вернуть ему деньги за неиспользованную услугу, однако ему отказали

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Нижнего Тагила весной 2019 года взял кредит в банке и вместе с другими документами подписал бумаги о том, что он согласен за дополнительную плату получать SMS-оповещение. Летом 2019 года он досрочно погасил кредит и решил отказаться от смс, которые оплатил на более продолжительный срок. Мужчина попросил банк вернуть ему деньги за неиспользованную услугу, однако ему отказали. Тогда нижнетагилец обратился за помощью в консультационный пункт по вопросам защиты прав потребителей.

- ООО КБ «Ренессанс Кредит» отказал в возврате денежных средств, обосновав это тем, что потребителем был пропущен десятидневный срок для предъявления данного требования по вышеуказанным договорам, - рассказали в Роспотребнадзоре по Свердловской области.

В консультационном пункте провели правовой анализ договоров с банком и подготовили иск о взыскании денег за неиспользованную мужчиной часть услуг. Также была направлена жалоба на банк в Роспотребнадзор, по результатам которой был выявлен ряд нарушений положений Закона РФ «О защите прав потребителей».

В 2020 году судом было отказано в удовлетворении исковых требований нижнегагильцу, так как там не нашли нарушений прав потребителя. Однако в 2021 году специалистом консультационного пункта была подготовлена кассационная жалоба с требованием о направлении дела на новое рассмотрение.

- 1 июня 2021 года судом апелляционной инстанции было вынесено определение, в котором первоначальное решение мирового судьи судебного участка № 4 Ленинского судебного района Нижнего Тагила Свердловской области было отменено и по делу принято новое решение, - добавили в Роспотребнадзоре.

В итоге спустя больше двух лет с начала разбирательства с банка взыскали более 30 тысяч рублей и штраф за несоблюдение требований в добровольном порядке.