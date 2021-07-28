В Нижнем Тагиле двое мужчин надышались парами краски

Пострадавших мужчин передали медикам Фото: instagram.com/tagilskyspasatel

В Нижнем Тагиле, на Вагонке, отец и сын надышались парами краски, пока красили гараж. На место выезжали спасатели Центра защиты населения. Их вызвал очевидец, услышавший женщину, которая просила помочь.

- Муж и сын тагильчанки во время покраски металлических конструкций гаражного кессона надышались парами краски и потеряли сознание, - рассказали в Центре защиты населения Нижнего Тагила.

Спасатели в дыхательных аппаратах при помощи специального оборудования эвакуировали пострадавших и передали их бригаде скорой медицинской помощи.

Фото: instagram.com/tagilskyspasatel

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