В Свердловской области 34 больницы получили 193 новых аппаратов ЭКГ

Новые аппараты ЭКГ поступили в больницы региона Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области 34 больницы получили новые электрокардиографы, в том числе 18 аппаратов ЭКГ направлены в больницу Верхней Пышмы. Всего закуплено 193 аппарата. Поставку осуществил Минздрав региона в рамках проекта «Здравоохранение».

- Обеспечение больниц современным оборудованием крайне важно для наших пациентов: без хорошей аппаратуры даже самый грамотный врач может вовремя не распознать болезнь, – сказал министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов.

Новые электрокардиографы отличает компактность. Ими могут воспользоваться врачи как на вызовах и в поликлинике, так и в стационарах.