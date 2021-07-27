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На здоровье27 июля 2021 15:16

В Свердловской области 34 больницы получили 193 новых аппаратов ЭКГ

Их закупил Минздрав региона
Алена ЗАХАРОВА
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Новые аппараты ЭКГ поступили в больницы региона

Новые аппараты ЭКГ поступили в больницы региона

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области 34 больницы получили новые электрокардиографы, в том числе 18 аппаратов ЭКГ направлены в больницу Верхней Пышмы. Всего закуплено 193 аппарата. Поставку осуществил Минздрав региона в рамках проекта «Здравоохранение».

- Обеспечение больниц современным оборудованием крайне важно для наших пациентов: без хорошей аппаратуры даже самый грамотный врач может вовремя не распознать болезнь, – сказал министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов.

Новые электрокардиографы отличает компактность. Ими могут воспользоваться врачи как на вызовах и в поликлинике, так и в стационарах.