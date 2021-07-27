В Екатеринбурге появилось граффити с изображением уральского разведчика

Художник Вячеслав Moff расписал фасад здания в честь юбилея легендарного разведчика. Фото: предоставлено Фондом Святой Екатерины

В Екатеринбурге фасад еще одного здания стал холстом. Уже неделю уличный художник Вячеслав Moff расписывает стену дома по адресу Московская, 39. Масштабное черно-белое граффити посвящено юбилею великого уральского разведчика Николая Кузнецова, который во время Великой Отечественной войны работал в тылу врага и уничтожил 11 немецких генералов. Идею одобрили и поддержали жители дома. Спонсирует работу Фонд святой Екатерины.

- Для знакомства с личностью Кузнецова мне потребовалось полторы недели, чтобы изучить доступные про него материалы. И только после этого приступил к созданию эскиза. Выбран нуарный стиль, чтобы картинка была серьезной и максимально передавала дух той эпохи, — рассказал художник Вячеслав Moff.

Граффити появилось на пятиэтажке по улице Московской. Фото: предоставлено Фондом Святой Екатерины

Помимо этого, к юбилею Николая Кузнецова, отмыли и покрасили фасад дома на проспекте Ленина, 52, где жил разведчик. На этом здании размещена мемориальная доска, посвященная ему.

Также, 27 июля, в день 110-летия Кузнецова курсанты екатеринбургского Суворовского военного училища возложили венок и цветы к его памятнику на Уралмаше.