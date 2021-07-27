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Общество27 июля 2021 13:21

Недострой в центре Екатеринбурга продают за 51 миллион рублей

На аукцион здание выставило министерство по управлению госимуществом
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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Здание, выставленное на торги, построено всего на 10%

Здание, выставленное на торги, построено всего на 10%

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Недостроенное здание в переулке Красном около Управления железной дороги Свердловской области выставили на торги. На аукцион здание выставило министерство по управлению госимуществом. Минимальная стоимость - 51,3 миллиона рублей.

Перед тем, как выставить долгострой площадью 2 766 квадратных метров, построенный всего на 10% на торги, министерство по управлению госимуществом изъяло его у прежнего владельца бизнесмена Александра Боталова из-за окончания срока аренды участка. Ведомству пришлось судится с предпринимателем, чтобы забрать здание. Владелец пытался оспорить решение суда в вышестоящей инстанции, однако жалоба осталась без удовлетворения. Торги пройдут 25 августа.