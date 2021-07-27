Главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов рассказал, может ли вакцинация привести к смерти

Из-за большого количества желающих привиться, в мобильных пунктах вакцинации в торговых центрах стали делать электронные очереди, чтобы люди не толпились. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов сегодня, 27 июля, прокомментировал вероятность летального исхода после вакцинации. Поводом к этому стали слухи о том, что у тех, кто вакцинировался, могут начаться проблемы с сердечно-сосудистой системой.

- Вакцина не влияет на изменение сосудистой, либо неврологической системы, она не вызывает заболевание, - прокомментировал Александр Харитонов. – При этом, если человек идет на вакцинацию, то он должен понимать свое состояние здоровья – плохо себя чувствует, или хорошо. Перед вакцинацией он должен врачу все о себе рассказать, какие проблемы бывают со здоровьем, чтобы врач, который ставит подпись на вакцинацию, знал и уже ответственно к этому подходил.

В Екатеринбурге первым компонентом вакцины привились уже 26% населения, а вторым – 19%. Такие цифры дает городской центр медицинской профилактики.