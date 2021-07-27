На свердловской трассе патрульная машина ГИБДД спровоцировала серьезное ДТП

Полиция проводит проверку по факту ДТП Фото: Алексей БУЛАТОВ

На трассе в районе Нижних Серег накануне утром, 26 июля, патрульная машина ГИБДД спровоцировала серьезное ДТП. Госавтоинспекторы выехали на встречную полосу и помешали автомобилисту, едущему позади них. Водитель Lada Granta, чтобы не столкнуться с патрульным автомобилем свернул и улетел в кювет.

- По предварительным данным, 29-летний водитель служебной Lada Vesta, осуществляя обгон попутного транспортного средства, не убедился в его безопасности. Водитель Lada Granta, двигавшийся позади патрульной машины, вынужден был резко затормозить, в результате чего не справился с управлением и автомобиль съехал в кювет, - рассказал глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

В аварии пострадал 26-летний водитель Lada Granta и его 49-летний пассажир. Первому оказали медицинскую помощь на месте и не стали госпитализировать в больницу, второму медики сейчас оказывают помощь в медучреждении.

- Сотрудники полиции освидетельствовали на состояние опьянения всех участников ДТП, алкоголь в их крови не обнаружен. Также установлено, что оба водителя имеют стаж вождения 8 лет, к административной ответственности за нарушение ПДД РФ не привлекались, в момент инцидента были пристегнуты ремнями безопасности, - отметил Валерий Горелых.

Сейчас сотрудники полиции проводят проверку. Кроме того возбуждено административное дело по части 2 статьи 12.24 КоАП РФ (нарушение ПДД, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшему).

К ЧИТАТЕЛЮ

Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?

Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург».

Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru

Следите за нами в соцсетях:

Вконтакте - https://vk.com/kp.ekaterinburg

Instagram – https://www.instagram.com/kpekb/

Telegram - https://t.me/kpekb

Facebook - https://www.facebook.com/ural.kp.ru

Одноклассники - https://ok.ru/kp.ekb

Подписывайтесь на наши каналы:

Яндекс. Дзен - ссылка

Google News - ссылка