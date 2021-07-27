В Екатеринбурге Audi сбила восьмилетнего мальчика

Ребенок выбежал под колеса иномарки из-за припаркованных машин Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге накануне вечером, 26 июля, восьмилетний мальчик выбежал во дворе под колеса Audi Q5. ДТП произошло возле дома № 16 на переулке Цветочный.

- Водитель автомобиля Audi Q5, двигаясь по дворовой территории, допустил наезд на пешехода, который выбежал на проезжую часть дороги из-за припаркованного транспорта справа налево по ходу движения транспортного средства, - рассказали в отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

От удара ребенок упал. Водитель вызвал мальчику скорую помощь, которая доставила ребенка в больницу. Медики диагностировали у школьника ушибы коленей и отпустили домой.

Водитель Audi вызвал мальчику скорую Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

За рулем иномарки находился 39-летний мужчина со стажем вождения 20 лет. Инспекторам он объяснил, что ехал со скоростью около 10-15 км/ч, когда мальчик неожиданно выбежал из-за припаркованных машин.

- Госавтоинспекция города Екатеринбурга призывает родителей постоянно напоминать детям о соблюдении правил безопасного поведения на дороге, особенно во дворах, где стоит транспорт, который закрывает обзор, как пешеходу, так и водителю, - напомнили в отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. - Видимость дороги и объектов на ней - одно из важнейших условий безопасности движения.

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