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Недвижимость26 июля 2021 14:26

На трассе из Екатеринбурга в Первоуральск станет больше полос для движения

Дорога превратится из четырехполосной в шестиполосную
Алена ЗАХАРОВА
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Трассу расширят до 6 полос

Трассу расширят до 6 полос

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области дорога из Екатеринбурга в Первоуральск будет шестиполосной. Сейчас этот участок на трассе Пермь-Екатеринбург имеет четыре полосы для движения автомобилей. Кроме этого, во время капитального ремонта трассы планируется отремонтировать пешеходные переходы и путепроводы, а также мосты через реки Решетку и Чашу.

Подрядчик должен будет рассмотреть и выбрать самый подходящий из четырех вариантов дорожного покрытия: термопрофилирование, холодная регенерация существующего покрытия или замена на цементобетон или асфальтобетон. Тендер на проектирование объявил «Уралавтодор», сообщает портал госзакупок.

Начальная цена контракта более 95 миллионов рублей. Деньги на финансирование выделит федеральный дорожный фонд. По плану проектирование должно быть завершено к 1 августа следующего года.