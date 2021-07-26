В Сысерти голый мужчина забежал в магазин и распугал покупателей

Мужчину, разхаживающего без одежды, доставили в больницу Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сысерти накануне, 25 июля, полностью голый мужчина забежал в магазин на улице Карла Маркса. Он распугал своим видом покупателей, сел на пол и не уходил, пока его не забрали медики.

- Тревожный сигнал от граждан в дежурную часть территориального ОВД поступил в 10:05. На место происшествия был направлен наряд полиции, - рассказал пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерию Горелых.

Вместе с полицией в магазин приехала бригада скорой помощи и отец обнаженного мужчины. Напугавшего покупателей отсутствием какой-либо одежды уральца отправили в медицинское учреждение Екатеринбурга. По словам Валерия Горелых, 35-летний мужчина уже не первый раз шокирует местных жителей, расхаживая по улицам голым. После каждой такой прогулки его госпитализируют в больницу, однако после выписки спустя время он вновь выходит из дома без одежды.

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