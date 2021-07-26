В Екатеринбурге обокрали магазин клинингового оборудования

Неизвестные вынесли товар из магазина на Машинной Фото: скриншот с видео
В Екатеринбурге в ночь с 24 на 25 июля обокрали магазин клинингового оборудования «Керхер» на Машинной, 11. Видео с неизвестными, сбегающими из торговой точки с товаром, опубликовали в группе ВКонтакте «Инцидент Екатеринбург». На кадрах видно, что злоумышленники так торопились, сбегая из магазина, что растеряли часть украденного.
- Сообщение поступило в ОП №5. В настоящее время полиция проводит проверку по факту происшествия. Ущерб устанавливается, - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.
В полиции отметили, что очевидцы произошедшей кражи могут сообщить полезную информацию по телефонам дежурной части 356-42-05 или 102(02).
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