В Екатеринбурге обокрали магазин клинингового оборудования

Неизвестные вынесли товар из магазина на Машинной Фото: скриншот с видео

В Екатеринбурге в ночь с 24 на 25 июля обокрали магазин клинингового оборудования «Керхер» на Машинной, 11. Видео с неизвестными, сбегающими из торговой точки с товаром, опубликовали в группе ВКонтакте «Инцидент Екатеринбург». На кадрах видно, что злоумышленники так торопились, сбегая из магазина, что растеряли часть украденного.

- Сообщение поступило в ОП №5. В настоящее время полиция проводит проверку по факту происшествия. Ущерб устанавливается, - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

В полиции отметили, что очевидцы произошедшей кражи могут сообщить полезную информацию по телефонам дежурной части 356-42-05 или 102(02).

Смотреть видеосюжет В Екатеринбурге неизвестные украли товар из магазина клинингового оборудования

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