В Верхней Пышме пропал 13-летний школьник, который уехал на автобусе в соседний поселок

Особая примета - родинка на левой щеке. Фото: предоставлено Валерием Горелых

В Верхней Пышме пропал 13-летний школьник по имени Тимофей. Накануне мальчик вместе с другом уехал на автобусе в один из местных поселков, навестить знакомую. Там ребята поссорились и разошлись.

- С тех пор мальчика никто не видел, - уточняет Валерий Горелых, пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области. - На розыск несовершеннолетнего ориентированы все наряды полиции Верхней Пышмы, а также волонтеры.

Школьник воспитывается одной лишь мамой. Также в полиции отмечают, что он состоит на учете в ПДН за склонность к противоправному поведению.

- Микрорайон, в котором видели в последний раз школьника сейчас прочесывается сотрудниками ОВД, - добавляет Валерий Горелых. - Сыщики анализируют видео с камер наблюдения.

Рост у мальчика - 150 сантиметров. Телосложение среднее. Глаза зелено-голубые. Волосы светло-русые. В момент пропажи он был одет в черную футболку с красным квадратом, а также в черные штаны с белыми вставками и черные кроссовки. У него есть родинка на левой щеке. При себе имел синюю сумку-барсетку.

К 21.00 субботы волонтеры и сотрудники полиции нашли мальчика. Оказалось, что он заблудился в лесном массиве.