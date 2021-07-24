Полиция нашла трех парней, напугавших девушку в Екатеринбурге отрубленными частями косули

Полиция провела с молодыми людьми профилактическую беседу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На улице Краснолесья 20 июля группа трех мужчин сильно напугала женщину. По словам пострадавшей, они обступили ее и стали показывать отрубленные части косули. Сегодня, 24 июля, в полиции сообщили, что подозреваемых задержали. Оказалось, что мужчинам от 24 до 28 лет.

- Установлено, что компания из трех человек решила съездить в Сысерть на день рождения знакомой, - поясняют в УМВД Екатеринбург. - В дорогу приятели отправились на автомобиле Ауди А6, принадлежащем одному из них, но до места так и не добрались.

Причиной этого стала косуля, выскочившая на дорогу. Водитель не успел затормозить и машина сбила животное. От удара оно погибло на месте. Пострадала и машина. Молодым людям пришлось вызывать эвакуатор.

- Со слов молодых людей, они решили разделать тушу косули и забрать с собой, - добавляют в полиции. - Вернувшись в город и сдав автомобиль в сервис, приятели решили занести злополучную добычу к одному из друзей. Возле одного из домов на улице Краснолесья компания вместе со своим «трофеем» попалась на глаза проходившей мимо девушке, сильно напугав ее.

Сотрудники полиции провели профилактическую беседу с молодыми людьми на тему уважительного отношения к согражданам и недопустимости нарушения общественного порядка.

- Кроме того, информация о наезде на дикое животное направлена в органы Минприроды для принятия решения о привлечении виновного к установленной ответственности, - отмечают в полиции.