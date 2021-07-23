В субботу на Урале пройдут ливни Фото: Алексей БУЛАТОВ

Синоптики продлили штормовое предупреждение в Свердловской области на 24 июля. В субботу в отдельных районах региона ожидаются ливни, крупный град и шквалистый ветер с порывами до 25 метров в секунду.

В связи с этим спасатели советуют уральцам отказаться от отдыха на природе, сплавов и туристических походов.

Владельцам частных домов советуют заранее прочитать ливневую канализацию для дождевого стока. После начала грозы следует закрыть двери и окна, а также дымоходы и вентиляцию.

Не укрывайтесь во время ветра и дождя под деревьями. На автомобиле объезжайте подтопленные участки. В случае опасности стоит звонить по телефонам «101» и «112».