В Верхотурье реконструируют Свято-Николаевский монастырь

В ближайшее время на территории монастыря установят 50-тонный кран и приступят к восстановлению главного купола весом 35 тонн и четырех звонниц. Фото: Фонд Святой Екатерины

В православной столице Среднего Урала, городе Верхотурье, началась реконструкция мужского Свято-Николаевского и женского Свято-Покровского монастырей. Проект по восстановлению собора был разработан в 2020 году, а сейчас стартовал подготовительный этап работ, который продлится три месяца.

В ближайшее время на территории монастыря установят 50-тонный кран и приступят к восстановлению главного купола весом 35 тонн и четырех звонниц.

- Отобьем всю слабую штукатурку и промокший кирпич, гидроизолируем поверхности. На главном куполе тоже необходимо все заменить. Далее после согласования проекта во всех инстанциях собор ждет замена куполов, реставрация фасадов и другие восстановительные работы, - рассказал главный инженер Василий Баскаков.

Восстановление женского и мужского монастырей ведется при поддержке Фонда святой Екатерины. В 2017 году Фонд начал программу по восстановлению храмов Верхотурья, которую поддержало правительств Свердловской области и лично губернатор Евгений Куйвашев.

Ранее на территории Свято-Покровского женского монастыря, который через месяц празднует свое 400-летие, при поддержке Фонда святой Екатерины благоустроили территорию и провели ремонтные работы.