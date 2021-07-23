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Общество23 июля 2021 12:52

В Екатеринбурге утвердили проект моста на Сибирском тракте

Путепровод появится над железнодорожной веткой Екатеринбург – Верхний Уфалей
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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Путепровод появится над железнодорожной веткой Екатеринбург - Верхний Уфалей Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга

Путепровод появится над железнодорожной веткой Екатеринбург - Верхний Уфалей Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга

В Екатеринбурге комиссия по рассмотрению вопросов градостроительной деятельности и землепользования утвердила проект моста на Сибирском тракте. Путепровод появится над железнодорожной веткой Екатеринбург - Верхний Уфалей.

- В июле прошлого года руководство Администрации города Екатеринбурга и Свердловской железной дороги провели встречу, в ходе было принято решение о разработке проектной документации автомобильных путепроводов на улице Испытателей и Сибирском тракте, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Также в комиссии одобрили предложения горожан установить дополнительные остановки на Сибирском тракте возле Лесотехнического университета и наземный пешеходный переход с островками безопасности.