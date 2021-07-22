В Екатеринбурге проведут конкурс на дизайн-проект новой стелы у аэропорта Кольцово

У аэропорта появится своя стела Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге проведут конкурс на дизайн-проект стелы, которую установят у аэропорта Кольцово. Памятная стела должна отражать три темы, связанные со значимыми событиями.

- Будущий арт-объект должен отражать три темы: 300-летие Екатеринбурга, присвоение городу почетного звания РФ «Город трудовой доблести, присвоение имени Акинфия Демидова аэропорту Кольцово, – сообщил заместитель начальника Департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации города Екатеринбурга Андрей Молоков.

Работы дизайнеров, скульпторов и архитекторов будет оценивать жюри. Конкурс стартует 9 августа, а победитель будет объявлен в конце ноября. Он получит 500 тысяч рублей, а второе и третье места полагается 300 и 200 тысяч рублей.