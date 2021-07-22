В Екатеринбурге парень пытался дать взятку инспектору ГИБДД, чтобы он закрыл глаза на поддельные права

Фото: отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу

В Екатеринбурге задержали 19-летнего водителя ВАЗ с поддельными правами, попытавшегося откупиться от инспектора ГИБДД. Инцидент произошел накануне, 21 июля, на Фронтовых бригад, 49.

Инспекторы остановили парня для проверки документов, а когда он их показал, засомневались в их подлинности. Тогда молодой человек стал нервничать и предложил полицейским деньги. Но не смотря на то, что ему объяснили, что за взятку грозит уголовная ответственность, парень все равно положил полторы тысячи на патрульную машину.

- На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа территориального ОВД. В присутствии понятых денежные средства и документ, схожий на водительское удостоверение, были изъяты. Водителя доставили в отдел полиции № 14 УМВД России по Екатеринбургу для разбирательства, - рассказали в отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу.

На молодого человека завели уголовное дело по части 1 статьи 291 УК РФ «Дача взятки должностному лицу». Ему грозит штраф в размере от пятикратной до десятикратной суммы взятки и до двух лет лишения свободы.

Кроме того, в случае, если экспертиза покажет, что права молодого человека все-таки поддельные, то ему грозит еще одна статья.