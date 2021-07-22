В Нижнем Тагиле на содержание скверов и парков потратят 130 миллионов

В Нижнем Тагиле больше полусотни парков и скверов Фото: Лев ИСТОМИН

Мэрия Нижнего Тагила готова потратить 130 миллионов рублей на содержание городских парков и скверов до 30 июня 2022 года. Сейчас идет поиск подрядчика.

До конца этого лет организация должна будет восстановить покрытие из резиновой крошки на корте, а также детских площадках на набережной городского пруда. Также часть денег потратят на восстановление покрытия из плитки на спуске с Лисьей горы.

Мусор и снег нужно будет убирать мусороуборочными машинами летом и снегоуборочными в зимний сезон. Пешеходные дорожки, тротуары и парковки в случаи необходимости нужно будет ремонтировать. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

В список необходимых работ также входит уход за гранитными покрытиями, резиновыми покрытиями, уличной мебелью, искусственным и обычным газоном, уборка урн и контейнеров.

Весной территорию парков и скверов нужно будет обработать от клещей, а детские песочницы пополнить песком.

Отметим, что в список входят 51 парк и сквер Нижнего Тагила.