За полгода бюджет Нижнего Тагила пополнился на 8 миллиардов рублей

План по сбору доходов в казну в первом полугодии в Тагиле перевыполнили Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

С января по июль 2021 года бюджет Нижнего Тагила пополнился на 8 миллиардов рублей, за это же время потрачено 7,5 миллиардов рублей. Об этом говорится в постановлении главы города Владислава Пинаева, на которое ссылается издание TagilCity.ru.

Из общей суммы 2,2 миллиарда – это налоговые и неналоговое доходы на прибыль, а также НДФЛ, налоги на товары, акцизы и прочие доходы.

5,7 миллиарда – это безвозмездные поступления, в числе которых значатся поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ, а также субсидии и субвенции.

Здесь же указаны поступления по другим налогам, включая земельные, прочие акцизные сборы, поступления от аренды муниципального имущества и земельных участков, принадлежащих городу, госпошлины, обязательные платежи за пользование природными ресурсами и прочее.

Общая сумма доходов, запланированных для поступления в бюджет в 2021 году, прогнозируется на уровне 15,6 миллиарда рублей. Таким образом, за первое полугодие в казну собрано больше половины от запланированных доходов.