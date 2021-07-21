Грозы, град и ливень: на Урале снова объявили штормовое предупреждение

Дожди накроют территорию области Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области МЧС объявило экстренное штормовое предупреждение. На регион надвигается непогода. В ближайшее время и до конца суток ожидаются грозы, сильные ливни с градом и шквалистым ветром с порывами до 25 м/с.

- В ближайший час и до конца суток 21 июля местами в Свердловской области ожидаются очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, град, местами крупный, шквалистое усиление ветра до 25 м/с, – сообщили в пресс-службе МЧС.

Спасатели рекомендуют отказаться от походов и сплавов, отдыха на природе. Во время ударов молнии рекомендуется не подходить близко к электропроводке, не стоять рядом с окном и по возможности отключить электроприборы.

Водителям рекомендуется включить аварийные огни и пережать стихию на обочине, а также не пытаться преодолеть подтопленные участки. Если вода начала стремительно пребывать в автомобиль, требуется покинуть его и подняться на возвышенный участок местности.