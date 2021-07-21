В Екатеринбурге загорелась расселенная двухэтажка

Огонь быстро распространился по старому бараку Фото: группа ВКонтакте Инцидент Екатеринбург

В Екатеринбурге вспыхнул дом на Шефской, 22. По данным МЧС, на площади 150 квадратных метров горит расселенный неэксплуатируемый двухэтажный барак.

- В 15:24 поступило сообщение о пожаре. В тушении пожара задействованы 15 человек личного состава, 4 единицы спецтехники, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Угрозы распространения огня на жилые дома нет. Сейчас пожарные принимают все меры по локализации пожара. Информации о пострадавших не поступало.

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