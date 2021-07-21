Новые таблички установили на трех станциях Фото: группа ВКонтакте Интересный Екатеринбург

В Екатеринбургском метрополитене меняют таблички с навигацией. На новые табло обратили внимание горожане. Информация о том, что в метрополитене идет замена табличек подтвердил директор подземки Андрей Панаиотиди.

- Постепенно меняем навигацию, сначала подвесные световые короба на всех станциях, потом несветовые навигационные указатели. Табло светодиодные, использованы цвета герба Екатеринбурга, - рассказал «КП-Екатеринбург» директор метрополитена Андрей Панаиотиди.

Новые табло с навигацией уже появились на станциях Проспект Космонавтов, Уралмаш и Машиностроителей. В ближайшее время таблички вывесят также на Уральской и Динамо.