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Общество21 июля 2021 8:51

В Кольцово уничтожили 300 зараженных роз из Словакии

В цветах обнаружили карантинного вредителя
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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Партию роз, выращенных в Кении и привезенных из Словакии пришлось уничтожить

Партию роз, выращенных в Кении и привезенных из Словакии пришлось уничтожить

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кольцово накануне, 20 июля, из Словакии привезли 181 725 штук цветов. Специалисты сделали срезы и провели досмотр и лабораторную экспертизу, чтобы провести карантинный фитосанитарный контроль и обнаружили вредителей.

- Обнаружен карантинный вредитель - западный (калифорнийский) цветочный трипс, - рассказали в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Свердловской области.

В итоге 300 зараженных роз, выращенных в Кении и привезенных из Словакии пришлось уничтожить.