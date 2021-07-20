Актриса обожает позировать перед камерами. Фото: Instagram.com/ilana7788

Красотка из «Уральских пельменей» Илана Юрьева покрасовалась в купальнике во время гастролей в Сочи. Впереди у артистов несколько концертов, в свободное время девушка решила понежиться под солнцем в белоснежном купальнике.

- Выглядите шикарно! – пишут поклонники.

- Красотка! – добавил другой комментатор.

«Примерно так выглядят наши гастроли со стороны». Фото: Instagram.com/ilana7788

Незадолго до отъезда из Москвы Илана отметила 33-летие. Для праздника был выбран роскошный Ritz-Carlton у Красной площади. Из-за пандемии поздравить Юрьеву смогли только самые близкие люди.

- Это должен был быть большой праздник на 30 человек, все было уже забронировано , но буквально за неделю до моего дня рождения в Москве вводят коды, а по прогнозу погоды обещают дождь и мы приняли решение отменить большой праздник . Хотя , некоторых гостей Я уже даже успела пригласить.

День рождения Иланы Юрьевой в центре Москвы Фото: Iinstagram.com/ilana7788

- Надеюсь, через год уже снимут все эти ограничения и мы погуляем с вами - мои любимые друзья. Поэтому мы отметили только с родителями, получился тихий, семейный, трогательный праздник в кругу семьи, - написала Илана в Instagram.