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Происшествия19 июля 2021 15:08

В Екатеринбурге суд оштрафовал коллекторов за угрозы должнице через WhatsApp

Микрокредитная организация заплатит 30 тысяч
Алена ЗАХАРОВА
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Вместо возврата долга коллекторы получили штраф

Вместо возврата долга коллекторы получили штраф

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге рассмотрели заявление местной жительницы, которой за долги угрожали коллекторы. Женщина написала жалобу в УФССП России по Свердловской области в ноябре 2020 года. Она сообщила, что заключила договор займа с ООО «Ценность», но не вернула займ.

После этого коллекторы стали поступать угрозы. Судебные приставы провели расследование и подтвердили, что женщину преследовали сообщениями. Кировский районный суд оштрафовал ООО «Ценность» на 30 тысяч рублей.

- В мессенджер WhatsApp приходили сообщения, содержащие выражения, унижающие честь и достоинство женщины, оказывающие на нее психологическое давление в виде угроз как ей самой, так и членам ее семьи, - сообщили в пресс-службе областного суда.

Представитель юридического лица подал жалобу и просил прекратить дело, ссылаясь на непричастность ООО «Ценность» к угрозам. Однако Свердловский областной суд оставил решение первой инстанции в силе.