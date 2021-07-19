В Екатеринбурге координатора телефонных мошенников отправили под суд

Расследование уголовного дела в отношении 36-летнего мужчины завершено Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 36-летнего мужчину, подозреваемого в координации курьеров ОПГ, занимавшимися телефонными мошенничествами, отправили под суд.

Следователи полагают, что мужчина и его подельники представлялись по телефону сотрудниками банков и узнавали личные данные банковских карт якобы для отмены операции. После этого мошенники совершали покупки в интернет-магазинах. ОБ этом пишет ИА «Уральский меридиан».

В пресс-службе прокуратуры считают, что обвиняемый мужчина выступал в качестве координатора курьеров, которые забирали покупки в магазинах, а потом относили их в ломбардах.

После этого мужчина переводил деньги организатору ОПГ. С октября по ноябрь 2020 года банда украла 433 тысячи рублей у жителей Московской, Тюменской, Курганской и Калужской областей.

К ЧИТАТЕЛЮ

Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?

Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург».

Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru

Следите за нами в соцсетях:

Вконтакте - https://vk.com/kp.ekaterinburg

Instagram – https://www.instagram.com/kpekb/

Telegram - https://t.me/kpekb

Facebook - https://www.facebook.com/ural.kp.ru

Одноклассники - https://ok.ru/kp.ekb

Подписывайтесь на наши каналы:

Яндекс. Дзен - ссылка

Google News - ссылка