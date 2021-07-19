В Екатеринбурге координатора телефонных мошенников отправили под суд

Расследование уголовного дела в отношении 36-летнего мужчины завершено
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге 36-летнего мужчину, подозреваемого в координации курьеров ОПГ, занимавшимися телефонными мошенничествами, отправили под суд.
Следователи полагают, что мужчина и его подельники представлялись по телефону сотрудниками банков и узнавали личные данные банковских карт якобы для отмены операции. После этого мошенники совершали покупки в интернет-магазинах. ОБ этом пишет ИА «Уральский меридиан».
В пресс-службе прокуратуры считают, что обвиняемый мужчина выступал в качестве координатора курьеров, которые забирали покупки в магазинах, а потом относили их в ломбардах.
После этого мужчина переводил деньги организатору ОПГ. С октября по ноябрь 2020 года банда украла 433 тысячи рублей у жителей Московской, Тюменской, Курганской и Калужской областей.
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