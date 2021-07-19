В Нижнем Тагиле Kia Rio столкнулась с маршруткой

Фото: МУ МВД России "Нижнетагильское"

В Нижнем Тагиле накануне днем, 18 июля, Kia Rio столкнулась с 46 маршруткой. В автобусе находилось 11 пассажиров, два из них пострадали. 46-летняя женщина получила закрытый перелом ребер. От госпитализации она отказалась. Еще одна женщина 68 лет с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма госпитализирована в центральную городскую больницу №4.

- Водитель Kia Rio, 37-летний мужчина, следуя по Пархоменко со стороны Жуковского в сторону Победы, при совершении левого поворота на перекрестке Победы - Пархоменко на зеленый сигнал светофора не предоставил преимущества в движении и допустил столкновение с пассажирским автомобилем ГАЗ, который двигался во встречном направлении, - рассказали в отделении пропаганды ОГИБДД МУ МВД «Нижнетагильское».

Фото: МУ МВД России "Нижнетагильское"

Водитель иномарки объяснил автоинспекторам, что на перекрестке его ослепило солнце, и он не заметил автобус. Ранее мужчина в течение года уже дважды привлекался к административной ответственности за нарушение скоростного режима. В этот раз он получил еще один штраф за нарушение очередности проезда регулируемых перекрестков.

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