В Екатеринбурге ищут парня с татуировкой на шее

Александр Михайлов пропал 16 июля. Фото6 поисковый отряд "Прорыв"

В Екатеринбурге сотрудники отдела полиции №15 и волонтеры поискового отряда «Прорыв» занимаются поисками 17-летнего Александра Михайлова, который перестал выходить на связь 16 июля.

У парня, пропавшего на Уралмаше, худощавое телосложение, светло-русые волосы, короткая прическа. Отличительная особенность – татуировка в виде цветка розы на шее, на левом предплечье татуировка в виде текста. Рост 172 сантиметра.

Из дома Александр ушел в футболке черного цвета, спортивных штанах черного цвета и черно-красных кроссовках. С собой у него был черный рюкзак и черная сумка Adidas.

- Всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемого, просят позвонить по телефону 356 42 15, - говорят в отряде «Прорыв».

Также можно передать информацию руководителю отряда Наталии по телефону 8 900 044 0220.