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Общество17 июля 2021 10:20

В Нижнем Тагиле в выходные ловят пьяных водителей

Рейды проводят с 16 по 18 июля
Лев ИСТОМИНЛев ИСТОМИН
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Рейды проводят с пятницы по воскресенье

Рейды проводят с пятницы по воскресенье

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники ГИБДД Нижнего Тагила с 16 по 18 июля проводят рейды, вылавливая пьяных и бесправных водителей, севших за руль.

Рейды проводят не только в городе, а по всей территории Горноуральского городского округа. Стражи порядка следят за соблюдением правил дорожного движения, пресекая нарушения. Об этом пишет портал TagilCity.ru.

В ГИБДД Нижнего Тагила напоминают, что выезд на полосу встречного движения карается штрафом в размере 5 тысяч рублей, либо лишением права управления автомобилем на срок до полугода.