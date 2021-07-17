В Реже поймали мужчину, совратившего 12-летнюю школьницу

Следователи возбудили уголовное дело Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В городе Реж Свердловской области стражи порядка на этой неделе поймали молодого человека, который подозревается в интимной связи с 12-летней школьницей.

По данным от источника «КП-Екатеринбург» в правоохранительных органах, половой акт, со слов участников инцидента, произошел по обоюдному согласию, однако согласно букве закона эти действия являются уголовно наказуемым преступлением.

15 июля следователи СУ СКР по городу Реж возбудили уголовное дело по части 3 статьи 134. Мужчина находится под стражей.