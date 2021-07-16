В Ирбите мужчина, прикинувшись брокером, выманил у женщины 135 тысяч рублей

Когда женщина поняла, что ее обманули, она обратилась в полицию Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ирбите местный житель пойдет под суд за то, что выманил у женщины 135 тысяч рублей, представившись кредитным брокером. Преступления уралец совершал с июня по октябрь 2019 года. Он зарегистрировался в социальных сетях под вымышленным именем и рассказал, что оказывает услуги по оформлению кредита на выгодных условиях.

- Данное объявление заметила пострадавшая и обратилась к нему за помощью. Мужчина просил ее переводить ему разные суммы. Своими преступными действиями он причинил потерпевшей значительный материальный ущерб на общую сумму 135 тысяч рублей, - сообщили в ГУ МВД России по Свердловской области.

Когда женщина поняла, что ее обманули, она обратилась в полицию. Там возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». До суда мужчину отпустили под подписку о невыезде.