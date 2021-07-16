В поликлиниках Нижнего Тагила появятся стойки с администраторами

Стойки появятся в поликлиниках Нижнего Тагила, к которым прикреплены более 20 тысяч человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

В поликлиниках Нижнего Тагила в ближайшее время появятся стойки с администраторами, которые будут консультировать пациентов по поводу бесплатных и платных медицинских услугах, а также о приеме специалистов.

Нововведения появятся в каждой детской и взрослой поликлиниках, к которым прикреплено более 20 тысяч человек. Для администраторов выделят отдельные ставки к штатном расписании. Об этом пишет портал TagilCity.ru.

Обучать сотрудников регистратур и администраторов теперь должны главные врачи. Новые сотрудники должны быть обучены бесконфликтному поведению, соблюдать морально-этические нормы и требования закона о персональных данных.

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