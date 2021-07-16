Жителям Нижнего Тагила начали отключать электричество дистанционно

Электроэнергию теперь отключают дистанционно Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителям села Покровское Нижнего Тагила, не оплачивающим электроэнергию, начали отключать свет дистанционно без выездов электромонтеров. Как выяснилось, жители 34 частных домов в селе задолжали энергетикам больше 250 тысяч рублей. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

После дистанционного отключения электроэнергии 30 должников поспешили рассчитаться с долгами, после чего им также дистанционно вернули свет. В настоящий момент четверо домовладельцев по-прежнему остаются без света.