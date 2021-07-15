Под Екатеринбургом люди спасли бобров, которые провалились в яму технического сооружения

Фото: "Зооспас. Екатеринбург"

Под Заречным спасатели из Екатеринбурга пришли на помощь бобрам, которые попали в ловушку, спрыгнув в заполненное водой техническое сооружение с высокими стенками. Животные были вынуждены плавать в мутной и ржавой жиже. Сообщение пришло от диспетчера единой дежурной службы.

- Под сенью кустов и деревьев мы заметили некое гидротехническое сооружение. И вдруг громкий всплеск, и какая-то огромная лоснящаяся тушка с шумом ныряет под воду. Не так я представлял себе бобров..., - рассказал зооспасатель Евгений Зенков.

Спасатели еще по дороге разработали план, по которому животных посадят в мешок и отвезут к берегу реки, однако бобры оказали сопротивление, поэтому было принято решение выпускать их прямо рядом с техническим сооружением. Несмотря на то, что животные весят как крупная собака, и доставать их было трудно, спасательная операция завершилась успешно.