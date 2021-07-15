В Екатеринбурге мужчина украл 13 тысяч с карты своего коллеги

В полиции возбудили уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 21-летний молодой человек украл с карты своего 26-летнего коллеги 13 тысяч рублей. Пострадавший обратился в полицию 11 июля и рассказал, что с его «пластика» пропали деньги, однако никаких покупок он не совершал. Сыщики быстро выяснили, что в последние дни мужчина жил в хостеле на улице Стачек. Вместе с ним был и его напарник.

- Подозреваемый не стал отрицать причастность к содеянному и пояснил, что утром, пока заявитель спал, он украл карту и перевел с нее 13 тысяч рублей на свой электронный кошелек, - сообщили в ГУ МВД по Свердловской области.

В полиции возбудили уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета». Мужчине грозит до шести лет лишения свободы, до суда его поместили под стражу.