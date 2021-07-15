В Екатеринбурге из-за пандемии закроют два филиала детского центра «Бонум»

Медицинская помощь пациентам Бонума будет продолжена по всем профилями заболеваниям Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге из-за пандемии коронавируса закроют два филиала детского центра реабилитации «Бонум», их перепрофилируют под госпитали для зараженных COVID-19. Известно, что стационарное в отделении на улице Краснокамской последний рабочий день назначен на пятницу, 16 июля. В следующую среду закроется помещение по адресу Бардина, 9а.

- Медицинская помощь пациентам Бонума будет продолжена по всем профилями заболеваниям. Для этого будут использованы как площадки самого учреждения: дневной стационар, амбулаторный прием на Краснокамской, - сообщили в оперштабе Свердловской области.

В самом реабилитационном центре отметили, что для каждого ребенка, который там проходит лечение, разработают индивидуальный план лечения в зависимости от потребности, и информация будет доводиться до всех родителей.