На Урале мужчина убил своего собутыльника и сдался полиции из-за кошмарных снов

Подозреваемого задержали по горячим следам Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Урале 41-летний житель села Большое Седельниково убил своего 40-летнего собутыльника и закопал его во дворе. Следователи считают, что в ночь на 7 июля товарищи распивали спиртные напитки. В какой-то момент между ними вспыхнул конфликт, и обвиняемый несколько раз ударил своего оппонента стеклянной кружкой по голове.

- Сообщение о трупе поступило в полицию вечером 8 июля. Личность убитого быстро установили. Им оказался местный житель, который трудился разнорабочим вахтовым методом, - отметили в СУ СК России по Свердловской области.

- Подозреваемого задержали по горячим следам. Раскаявшись, мужчина с легкостью вздохнул, на душе у него будет гораздо спокойнее, и кошмары по ночам будут сниться не такие страшные, - начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Обвиняемого заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.