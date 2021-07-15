Нуждается в медицинской помощи: в Екатеринбурге пропал 82-летний пенсионер

Фото: поисковый отряд "ЛизаАлерт"

В Екатеринбурге волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» разыскивают пропавшего 82-летнего Аркадия Васильевича Волынкина. Пенсионер вышел из дома 14 июля и не вернулся, с тех пор нет никакой информации об его местонахождении.

- Приметы пропавшего: рост 170 сантиметров, худощавое телосложение, седые волосы, голубые глаза, - сообщают добровольцы «ЛизаАлерт».

В момент пропажи был одет в серый пиджак и серые брюки. Также поисковики отмечают, что мужчина может нуждаться в медицинской помощи.

Если вы знаете, где может находиться Аркадий Васильевич, сообщите на горячую линию «ЛизаАлерт» по номеру 88007005452 или позвоните по единому телефону вызова экстренных служб «112».