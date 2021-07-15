На Урале перед судом предстанет лихач, из-за которого в аварии серьезно пострадал ребенок

Мужчина устроил массовую аварию на трассе Фото: предоставлено В.Н. Горелых

На Урале в суд передали дело 26-летнего мужчины по фамилии Осинцев, обвиняемого по статьям 267.1 УК РФ (совершение из хулиганских побуждений действий, угрожающих безопасной эксплуатации транспортных средств) и части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). При этом по первой статье судить человека на Среднем Урале будут впервые.

Следствие считает, что мужчина устроил массовую аварию, в которой серьезно пострадала трехлетняя девочка. ДТП произошло почти год назад - в сентябре 2020 года на 15 километре трассы Екатеринбург - Тюмень.

- Водитель «Опель Астра», двигаясь со скоростью более 105 км/час при разрешенной 90, обогнал «Фиат», а затем из хулиганских соображений резко затормозил и снизил скорость до 4 километров, - рассказал руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. - При этом, совершая опасный маневр, он не включил световой указатель поворота, пересек сплошную линию разметки и перестроился прямо перед «Фиатом», позади которого ехал «Лэнд Ровер». Его водитель допустил столкновение с «Фиатом», а его в свою очередь ударом отбросило на следовавший в попутном направлении «Опель Астра».

Фото: предоставлено В.Н. Горелых

Малышка ехала в «Фиате» в детском кресле. Тем не менее, во время аварии она получила серьезные травмы, которые, как считают специалисты, причинили тяжкий вред ее здоровью. Следователи полиции организовали несколько экспертиз, в том числе видеотехническую, комплексную и четыре медицинских. Сейчас дело водителя «Опель Астра» передали в Октябрьский суд Екатеринбурга.